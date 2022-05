De Jonge wil in 2023 afspraken per provincie over indeling ruimte

De twaalf provincies moeten aan de bak om nationale ruimtelijke beleidsplannen en doelen die het kabinet voorbereidt, in te passen. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat hij wil dat in oktober 2023 de afspraken per provincie vastliggen.

Het kabinet kondigde eerder al aan dat het de regie weer naar zich toe trekt om sneller, eerlijker en samenhangender besluiten te kunnen nemen over de schaarse ruimte in Nederland. Volgens De Jonge komen er grote uitdagingen op Nederland af, onder meer op het gebied van natuur, infrastructuur, water, economie, woningbouw, landbouw en de energievoorziening.

Vanaf oktober kunnen de provincies de nieuwe nationale beleidsplannen van verschillende ministeries tegemoetzien en beginnen met “de ruimtelijke puzzel”, aldus de minister. Volgend jaar juli zal blijken of de uitvoering van de plannen mogelijk is in de betreffende provincie of dat ze gewijzigd of aangevuld moeten worden.