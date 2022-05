Dierenbescherming vraagt aandacht voor duizenden gedumpte kittens

De Dierenbescherming is een campagne begonnen om aandacht te vragen voor de duizenden kittens die jaarlijks worden gedumpt in Nederland. Vaak zijn ze ziek, waardoor de zorg voor deze dieren tijdrovend en kostbaar is. Daarbij bestaat het risico dat gezonde dieren besmet raken in dierenasiels door de zieke zwerfkittens, maakte de organisatie bekend.

Jaarlijks gaat het om ongeveer 3400 kittens. “Ze worden op straat gevonden, op industrieterreinen, in doosjes in vuilnisbakken, sommigen zijn maar een paar uur oud”, zegt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming. Om ongewenste nestjes te voorkomen wil de organisatie dat katteneigenaren hun dieren laten castreren of steriliseren en laten chippen.

Een derde van de desbetreffende zwerfkatjes heeft een ziekte onder de leden en heeft “intensieve medische zorg” nodig. Het gaat vooral om niesziekte en besmettelijke darmaandoeningen zoals giardiasis en coccidiose. De Dierenbescherming gaat vooral via sociale media voorlichting geven om het dumpen van dieren te voorkomen.