Kuipers: nu geen reden voor nieuwe ronde herhaalprikken corona

Op dit moment komt er geen nieuwe vaccinatieronde voor herhaalprikken tegen het coronavirus. Wel blijft het kabinet de boosters aanbieden aan 60-plussers die hun laatste prik nog niet hebben gehaald. Zorgminister Ernst Kuipers neemt een advies van het RIVM hiertoe over, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens het RIVM is er nu geen reden om specifieke groepen een nieuwe herhaalprik te geven. Het instituut wil liever een langere interval voor de herhaalprikken hanteren dan de huidige minimale interval van drie maanden. Dat kan bijdragen aan een iets hogere immuunrespons op de langere termijn. Daarnaast kan het voordelen hebben een volgende herhaalprik pas aan te bieden kort voordat het coronavirus weer zou kunnen oplaaien, schrijft Kuipers.

Tegelijk wordt volgens Kuipers de komende tijd in de gaten gehouden of en wanneer een nieuwe prik wel wenselijk is voor bepaalde groepen. Daarbij wordt gedacht aan verpleeghuisbewoners en ouderen vanaf 80 jaar. Er liggen verschillende plannen klaar om “snel te kunnen starten met een vaccinatiecampagne als de situatie daar om vraagt”, aldus de minister.