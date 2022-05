GroenLinks gaat stemmen over gezamenlijke senaatsfractie met PvdA

De leden van GroenLinks mogen zich uitspreken over de vraag of de partij na de Provinciale-Statenverkiezingen van volgend jaar in de Eerste Kamer een gezamenlijke fractie moet gaan vormen met de PvdA. Dat heeft partijvoorzitter Katinka Eikelenboom laten weten.

“GroenLinks werkt op veel plekken samen met links-progressieve partijen. Die samenwerking en het bundelen van progressieve krachten is belangrijk, omdat de maatschappelijke uitdagingen rond klimaatverandering en sociale ongelijkheid groot zijn en we te maken hebben met politieke versnippering. Rechts-conservatieve partijen overstemmen nog te vaak het groene en linkse geluid”, schrijft de partijvoorzitter op de website van GroenLinks.

Partijleider Jesse Klaver spreekt van een “een significante stap”. Hij hoopt zelf dat de leden voor de samenwerking stemmen. “Het zou heel bijzonder zijn als dat lukt.” Het is volgens hem een “logisch moment” dit voor te leggen aan de leden.

Het referendum onder de leden wordt begin juni gehouden. Opvallend is dat de uitslag van de stemming bekend zal worden op 11 juni: de dag dat op het PvdA-congres zich ook zal uitspreken over verdere samenwerking met GroenLinks. Daar wordt ook gesproken over de mogelijkheid van een gezamenlijke senaatsfractie. Volgens Klaver is het niet zo dat zijn partij de PvdA met het referendum onder druk probeert te zetten om kleur te bekennen. “Maar het is sowieso iets waar zowel GroenLinks als de PvdA antwoord op moet geven.”

De beide linkse oppositiepartijen werken al enige tijd samen. Op partijcongressen van GroenLinks zijn al vaker moties aangenomen waarin wordt aangedrongen op verdere linkse samenwerking.

Vorig jaar december presenteerden beide fracties in de Tweede Kamer een akkoord waarin zij zich aan elkaar verbonden voor de komende regeerperiode. Tijdens de langdurige onderhandelingen vorig jaar over een nieuw kabinet weigerden beide partijen zich uit elkaar te laten spelen. Ze wilden alleen samen in een kabinet gaan zitten. Dat wezen VVD en CDA af.