Troonrede dit jaar in Koninklijke Schouwburg in Den Haag

Dit jaar leest koning Willem-Alexander de Troonrede voor in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. Dat bevestigt een woordvoerder van de Eerste Kamer na berichtgeving door het AD.

De afgelopen twee jaar werd de zogeheten Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer op Prinsjesdag in de Grote Kerk gehouden vanwege corona. In de Sint-Jacobskerk of Grote Kerk konden de aanwezige ministers, staatssecretarissen, Eerste en Tweede Kamerleden anderhalve meter afstand houden. In de Ridderzaal, waar de koning of koningin gebruikelijk de Troonrede voorleest, kon dat niet.

Prinsjesdag wordt dit jaar op 20 september gehouden, de derde dinsdag van die maand. Dan gelden er waarschijnlijk geen coronaregels en mogen er weer grote aantallen mensen bij zijn. Ook het gebruikelijke militaire ceremonieel kan dan doorgaan.

Maar daarvoor is de omgeving van de Grote Kerk niet geschikt. De gemeente Den Haag meldde eerder dinsdag al dat het te veel overlast zou veroorzaken voor omwonenden en winkeliers. Ook de Ridderzaal is niet beschikbaar, vanwege de renovatie van het Binnenhof. Volgens de planning is die niet eerder klaar dan 2026.

In de Troonrede deelt de koning als staatshoofd namens de regering de belangrijkste kabinetsplannen voor het komende jaar. De koning schrijft de tekst niet zelf, maar leest voor wat de ministers hebben opgeschreven.