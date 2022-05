Vanaf 2026 minstens hybride warmtepomp verplicht bij vervanging cv

Vanaf 2026 worden huiseigenaren verplicht om bij vervanging van hun cv-installatie een hybride warmtepomp te laten installeren of een duurzaam alternatief, zoals een volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op het warmtenet. Het kabinet kondigt aan dat vanaf 2026 groene eisen worden gesteld aan de warmte-installatie.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting zegt dat het tempo waarop huizen ‘groener’ moeten worden omhoog moet. “Ook voor ieders portemonnee is het beter als we minder aardgas gebruiken. Daarom wil het kabinet dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt als de cv-ketel aan vervanging toe is.” De hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel. Zo’n apparaat gebruikt ongeveer 60 procent minder gas dan de traditionele cv-ketel.

Tot 2030 is er subsidie voor woningeigenaren om te helpen bij de aanschaf van een duurzame warmte-installatie. Eerst dacht het kabinet nog dat vanaf 2026 geen subsidie meer nodig zou zijn. Er is wel een uitzondering op de plicht voor woningen die niet geschikt zijn en huizen die binnenkort al op een alternatief voor aardgas worden aangesloten.

Natuur & Milieu noemt de belofte van De Jonge goed nieuws. Volgens de milieuorganisatie gaan zowel het klimaat als huishoudens met hybride warmtepompen erop vooruit. “Het gaat ook zorgen voor lagere energierekeningen. In een tijd van hoge gasprijzen en onzekerheid een extra voordeel.”