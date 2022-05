Werkprestatie bevorderd met ruimte voor meditatie op werkvloer

Stress, overuren, een overvolle agenda, deadlines en veeleisende collega’s; allemaal factoren waardoor jouw prestatie op de werkvloer beïnvloed kan worden. Voor veel mensen geldt dat hun werk er niet beter op wordt naarmate ze onder een hogere werkdruk komen te staan. Ruimte en tijd voor meditatie op de werkvloer zou verlichting kunnen brengen. Volgens het Hypnose Instituut Nederland draagt meditatie bij aan het verhogen van je productiviteit en verlaagt het het stressniveau, waardoor jij meer waard bent voor de werkgever!

In Nederland is het ziekteverzuim hoog. Zo hoog zelfs dat het een groot probleem wordt voor veel organisaties. Neem de zorg, daar is al jaren een onderbezetting. Ondanks het verhogen van de lonen, heeft dat nog niet geresulteerd in het gewenste resultaat. Ook andere sectoren hebben te kampen met grote personeelstekorten. Eerder deze week had bijvoorbeeld Rijkswaterstaat twee zieken waardoor de Ketheltunnel zonder toezicht zat. Hierdoor werd de tunnel uit voorzorg gesloten en ontstonden in heel Zuid-Holland kilometerslange files, die uren duurden. Op pijnlijke manier werd duidelijk hoe groot de problemen zijn, die mede door corona groter van omvang zijn. Werkgevers die op de werkvloer ruimte bieden om te werken aan de innerlijke zelf, zouden minder problemen moeten ervaren, aldus het instituut.

De zin van meditatie

Stress is in 40 procent van de gevallen de oorzaak van ziek zijn door het werk. Stress is dus overal en altijd aanwezig. Het mediteren helpt bij het verlagen van de stress. Een korte oefening van rust zorgt ervoor dat stress afneemt, het kan daardoor voorkomen dat jij regelmatig mensen net wat vaker naar het koffiezetapparaat ziet liepen. Veel mensen ervaren deze ‘kleine pauze’ als een moment van rust, wat hierdoor als een soort kleine meditatie-oefening gezien kan worden. Andere effecten van meditatie op de werkvloer zijn: beter presteren, meer productief, minder psychologische stress en vermindering van scheiding tussen persoonlijke doelen en werkdoelen.

Helende stenen

Naast mediteren, is het ook een optie om helende stenen, zoals edelstenen ook wel genoemd worden, te gebruiken tegen lichamelijke klachten. Velen geloven dat de stenen, door energievelden, een helende werking kunnen hebben. Dat zit zo: alles in het heelal heeft te maken met trilfrequenties, mensen, dieren, dingen én dus ook de edelstenen. Die trilfrequentie zit gevangen in een energieveld, wat beweegt met een golflengte. Door zo’n edelsteen, zoals bijvoorbeeld een Amethist, die helpt bij het zuiveren van je gedachten, bij je te dragen, worden de trillingen van de steen overgenomen. De steen kan hierdoor een helende werking hebben.

Taboe op werkvloer

Mediteren is tegenwoordig een veelgebruikte manier om van alledaagse problemen af te komen. Toch heerste er volgens het Bridgeman opleidingsinstituut enkele jaren geleden nog de angst onder werknemers om openlijk te praten over mediteren op de werkvloer. Volgens het onderzoek deden veel werknemers daarom aan ‘stiekem mediteren’. Dit deden zij dan bijvoorbeeld op de wc, uit angst dan openlijk mediteren niet op prijs gesteld zou worden. En dat terwijl wetenschappelijk bewezen is dat meditatie, ook op de werkvloer, daadwerkelijk bevordelijk is voor de prestatie in zakelijk opzicht.