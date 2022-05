Complete ‘winkel’ met nepmerkkleding in garagebox Hilversum

Bij een controle van garageboxen in Hilversum is de politie dinsdag gestuit op een complete winkel. Daarin werd een grote hoeveelheid nepmerkkleding aangetroffen, aldus de politie woensdag.

Acht garageboxen aan de Lijsterweg werden onder de loep genomen. Bij zeven was alles in orde, maar die ene box was ingericht als een complete winkel. Er werden rekken vol met jassen en truien aangetroffen en tafels met grote stapels broeken en een stellingkast vol met schoenen.

Onderzoek wees uit dat het om namaakartikelen ging. De totale geschatte waarde is ongeveer 150.000 euro. De kleding is in beslag genomen en zal nader worden onderzocht.

Wegens een gebrekkige registratie van de garagebox heeft de politie nog geen verdachte in beeld. Er wordt verder onderzoek gedaan in de zaak.