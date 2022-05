Coronacrisis leidt tot 85,5 miljard aan uitgaven, denkt Rekenkamer

Aan de bestrijding van de coronacrisis en het opvangen van de economische gevolgen ervan geeft de rijksoverheid in totaal 85,5 miljard euro uit, verwacht de Algemene Rekenkamer. Het gaat om alle crisismaatregelen die zijn getroffen in de jaren 2020, 2021 en de nog te verwachten uitgaven in 2022. De Rekenkamer meldt dat in de nieuwe editie van de Coronarekening, waarin alle uitgaven sinds het begin van de pandemie worden bijgehouden.

In 2021 werd 33 miljard euro uitgegeven aan de bestrijding van de coronacrisis. Dat is fors meer dan de 12 miljard euro die op Prinsjesdag vorig jaar september nog werd verwacht.

De hogere uitgaven komen onder meer, doordat regelingen zoals de NOW en de TVL voor het bedrijfsleven werden verlengd, omdat de sluitingen van bepaalde sectoren langer duurden. De ministeries van Sociale Zaken en Economische Zaken gaven respectievelijk 11,3 miljard en 6,1 miljard euro uit aan met name steun aan ondernemers. Het ministerie van Volksgezondheid spendeerde 8,2 miljard euro, vooral aan maatregelen om de pandemie te bestrijden.

Ook het ministerie van Onderwijs gaf meer geld uit dan verwacht, onder meer aan een programma om leerlingen bij te spijkeren na de schoolsluitingen. Dat er minder geld ging naar de testcapaciteit was een meevaller: 1,26 miljard minder dan de 3,52 miljard euro die daarvoor was begroot.