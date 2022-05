Delfland krijgt zoet water uit Brielse Meer tegen verzilting

Waterschap Delfland krijgt zoet water uit het Brielse Meer om verzilting in sloten en vaarten te voorkomen. Als het lange tijd erg droog is, ontstaat verzilting door brak grondwater of door binnendringend zeewater. Ook in het Noordzeekanaal en bij de Vinkeveense Plassen nemen waterschappen maatregelen om verzilting tegen te gaan of te voorkomen.

Delfland krijgt het zoete water via buurwaterschap Hollandse Delta. Daarvoor is een kilometers lange leiding aangelegd die onder de Nieuwe Waterweg door gaat. Het zoete water is van goede kwaliteit en dus geschikt om via vaarten en gemalen door het hele werkgebied van Delfland te pompen. Doorspoelen van de watergangen houdt het zoute water tegen, aldus het schap.

Omdat er water uit het Brielse Meer wordt gehaald, is in Delfland nog geen sproeiverbod nodig, maar het schap vraagt landbouwers en particulieren wel om bewust met slootwater om te gaan. Waterschap Limburg heeft wél een verbod op het sproeien met oppervlaktewater afgekondigd, voor het midden en noorden van de provincie. In Zuid-Limburg geldt een onttrekkingsverbod bij de Vlootbeek. Het schap raadt boeren af om hun vee uit beken te laten drinken. Dat is niet verboden, maar door de droogte neemt de waterkwaliteit af en kunnen er bacteriën in het water zitten.

Boswachters van Natuurmonumenten zien op tal van plekken in natuurgebieden al de gevolgen van de droogte. In de Veluwezoom gaan ze deze week drinkpoelen voor paarden en runderen bijvullen, terwijl dat gewoonlijk pas ver in de zomer weleens gebeurt. Door de droogte schiet de hele natuur in de stress, zeggen de boswachters. Planten komen niet in bloei te staan. Op de Sallandse Heuvelrug zijn maar twee van de vijftig nestkastjes bezet en zwijnen op de Veluwe hebben duidelijk minder biggen dan in andere jaren. In het najaar zal ook de honger onder zwijnen toenemen, want er groeien veel minder eikels en beukennootjes.

Volgens Natuurmonumenten heeft Nederland water genoeg, maar gaat het land er onverstandig mee om. “We laten het water zomaar weglopen in zee en doen dat zelfs extra snel als het lang en hard regent. Ons watersysteem moet echt op de schop”, aldus hydroloog Wiebe Borren.