Delft gaat 200 asielzoekers opvangen op universiteitsterrein

De gemeente Delft gaat om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten tweehonderd asielzoekers tijdelijk onderbrengen in woonunits. Dat gaat gebeuren op het terrein van de TU Delft, laat de gemeente weten. De noodopvang is in principe voor vijf maanden en moet zo snel mogelijk opengaan.

Vanwege de drukte in Ter Apel werd er onder meer al tijdelijk onderdak geregeld in Emmen, Heerenveen en de gemeente Midden-Groningen. In de nacht van dinsdag op woensdag was er geen plek meer in het aanmeldcentrum, waar 2000 mensen terechtkunnen. Dagelijks komen er ongeveer tweehonderd tot driehonderd mensen aan, maar er gaan niet veel mensen weg, omdat alle asielzoekerscentra in Nederland vol zitten.

Delft geeft aan dat staatssecretaris Erik van der Burgh (Asiel) een “dringend beroep” heeft gedaan op de gemeente voor noodopvang. “Wij begrijpen de noodzaak en willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen”, zegt verantwoordelijk wethouder Lennart Harpe. “Delft helpt graag mee aan een oplossing voor de kritieke situatie in Ter Apel.”