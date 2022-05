Drentse gemeente regelt noodopvang voor 100 asielzoekers Ter Apel

De Drentse gemeente Westerveld regelt voor de komende week noodopvang voor 100 asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. De groep zal vanaf donderdagmiddag worden opgevangen in sporthal de Spronk in Vledder. “Sportlessen en activiteiten voor de komende week zijn afgezegd”, aldus de gemeente woensdag.

De verwachting is dat de asielzoekers op 27 mei de sporthal weer verlaten. Burgemeester Rikus Jager meldt dat de gemeente graag wil helpen wanneer de nood hoog is. “Het is van belang om als gemeenten samen te werken om schrijnende situaties zoals afgelopen week te voorkomen.”

Ter Apel, waar maximaal 2000 asielzoekers kunnen worden opgevangen, gaat de afgelopen maanden gebukt onder de drukte. Woensdag maakte het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bekend dat tientallen asielzoekers vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel de nacht van woensdag op donderdag door moeten brengen op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND in Ter Apel.