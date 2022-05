Ere Zilveren Nipkowschijf voor Paul Witteman

Paul Witteman ontvangt dit jaar de Ere Zilveren Nipkowschijf. De jury van de prestigieuze televisieprijzen vindt dat de presentator de prijs verdient vanwege zijn gehele oeuvre, dat bovendien “een gouden randje” heeft. De 75-jarige Witteman nam zondag afscheid van zijn tv-programma Podium Witteman.

“In 1998 schreef de toenmalige jury van de ‘reguliere’ Zilveren Nipkowschijf: Paul Witteman zal de televisiegeschiedenis ingaan als een programmamaker die in de jaren 90 als geen ander zijn stempel heeft gedrukt op de informatieve sector. Hij was en is niet alleen een voortreffelijk presentator, maar ook een intelligent interviewer, die zich met schijnbaar groot gemak op de moeilijkste gebieden begeeft”, schrijft de jury in het juryrapport. “In 2022 staat deze reputatie nog steeds, en is nu zelfs verbreed door Wittemans prestatie om met Podium Witteman een van de geliefdste muziekprogramma’s van de Nederlandse omroep te hebben gebouwd. Een oeuvre dat een Ere Zilveren Nipkowschijf verdient, met een gouden randje.”

De Ere Zilveren Nipkowschijf wordt net als de Zilveren Nipkowschijf en de Zilveren Reissmicrofoon op 16 juni uitgereikt tijdens de zestigjarige jubileumeditie van de uitreiking. De prijs ging vorig jaar naar Het Sinterklaasjournaal van de NTR. Eerder wonnen Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw en André van Duin de prijs.

De jury heeft verder bekendgemaakt dat de aflevering This is The Voice van het online BNNVARA-programma BOOS met Tim Hofman dit jaar kansmaakt op de Zilveren Nipkowschijf. Daarnaast zijn ook de AVROTROS-dramaserie Het Jaar van Fortuyn en de VPRO-documentaire Mijn vader de gelukszoeker van Nadia Moussaid in de race voor de prestigieuze televisieprijs.

De Zilveren Nipkowschijf is bestemd voor het beste tv-programma of de beste tv-maker, dat tussen 1 mei 2021 en 1 mei 2022 is uitgezonden. Vorig jaar werd de prijs uitgereikt aan Nieuwsuur (NOS/ NTR).