Freek de Jonge geveld door corona, annuleert shows

Freek de Jonge heeft corona. De 77-jarige cabaretier heeft om die reden drie aankomende voorstellingen van zijn show Goden, helden, slachtoffers en nabestaanden moeten annuleren, valt woensdag te lezen op zijn Facebookpagina.

“Het is niet vaak voorgekomen in zijn lange theatercarrière dat hij ziek is, maar hij kan niet anders dan een aantal voorstellingen afgelasten”, laat de beheerder van de pagina van De Jonge weten.

De geannuleerde voorstellingen zouden plaatsvinden in Ankeveen, Baarn en Oostknollendam. De voorstelling in Baarn wordt op 22 juni ingehaald. Bezoekers van de andere twee voorstellingen krijgen bericht over de inhaaldata.