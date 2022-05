Kamer wil actief toezicht op cultuuromslag bij politiedienst

Een commissie die onderzoek doet naar de problemen bij de Landelijke Eenheid, een belangrijke politieafdeling in Driebergen, moet actief en zonder belemmeringen de gewenste verbeteringen in de werksituatie kunnen bijhouden. Daarbij moeten de onderzoekers ook de mening van de agent op de werkvloer betrekken. Dat wil een meerderheid in de Tweede Kamer van D66, PVV, SP en VVD, die donderdag een motie indient met deze strekking.

Alle partijen hadden vorige week tijdens een debat forse kritiek op de verziekte en onveilige werksituatie binnen de eenheid, die zich onder meer bezighoudt met geheime operaties. Drie medewerkers van de dienst pleegden de afgelopen jaren zelfmoord, deels vanwege werkgerelateerde problemen, blijkt uit onderzoeken. De deels vervangen leiding speelde een rol in de problematiek en de nationale korpsleiding slaagt er volgens de Kamer niet in om de situatie te verbeteren.

Justitieminister Dilan Yeşilgöz zegde vorige week al toe dat de commissie-Schneiders minimaal een jaar toezicht zal houden op de ontwikkelingen. De Kamer is er echter niet gerust op dat de commissie alle bevoegdheden krijgt om haar werk goed te doen. De motie roept de minister ook op om het advies van de commissie “openbaar en dwingend” te maken als blijkt dat de werksituatie niet verbetert.