LAKS: woensdag vooral veel klachten over vwo Engels

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft woensdag vooral veel klachten gekregen over het examen Engels voor het vwo, zo laat een woordvoerder weten. Ongeveer 4000 klachten kwamen binnen over dit examen, leerlingen beklaagden zich voornamelijk over de lengte van de teksten die ze moesten lezen.

Ook zorgden een paar moeilijke woorden voor “veel opzoekwerk in het woordenboek”, aldus het LAKS. Het gaat volgens de woordvoerder om een “gemiddelde dag” als gekeken wordt naar de klachtenstroom.

Op de eerste dag van de centrale eindexamens vorige week kwamen 50.000 klachten binnen. Dat was bovengemiddeld veel, vertelde een woordvoerder toen.

Vorig jaar kreeg het LAKS alleen al in het eerste tijdvak ruim 212.000 klachten binnen. Dat was een record. Volgens de scholieren was dat vooral te wijten aan de gevolgen van de coronapandemie. Leerlingen kwamen tijdens lockdowns thuis te zitten en kampten met stress en onzekerheid.