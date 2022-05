Michiel van Erp verfilmt Een schitterend gebrek van Arthur Japin

Regisseur Michiel van Erp gaat het boek Een schitterend gebrek van schrijver Arthur Japin verfilmen. Dat heeft producent Maarten Swart van Kaap Holland Film woensdag op het festival van Cannes bekendgemaakt.

De opnames van de Engelstalige film vinden plaats in Italië, Nederland en België en gaan deze week van start. Over de hoofdrolspelers van A Beautiful Imperfection, zoals de Engelse titel van de film luidt, kan Kaap Holland volgens Swart nog geen mededelingen doen.

De roman van Japin gaat over Lucia, de eerste grote liefde van Casanova. De 14-jarige Lucia en de 17-jarige Casanova beloven elkaar eeuwige trouw, maar kort daarna verdwijnt Lucia, een verraad dat Casanova’s kijk op vrouwen voor altijd heeft bepaald.

Het is voor Van Erp na Niemand in de stad en Stromboli de derde speelfilm en de derde boekverfilming. Van Japin werd eerder het boek Maar buiten is het feest verfilmd. In eerste instantie zou Erwin Olaf de film A Beautiful Imperfection gaan verfilmen, maar wegens ziekte moest hij afhaken.

Distributeur Dutch FilmWorks gaat de film te zijner tijd in Nederland uitbrengen.