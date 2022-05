Minder ‘klassieke criminaliteit’, maar meer 112-meldingen in 2021

Het aantal geregistreerde misdrijven was vorig jaar 741.111, een daling van 7 procent ten opzichte van 2020. Het aantal 112-meldingen steeg in 2021 naar ruim 3,2 miljoen oproepen, bijna 150.000 meer dan in het jaar ervoor. Dit maakte de politie woensdag bekend op Verantwoordingsdag in politiek Den Haag.

De hoeveelheid ‘klassieke criminaliteit’ (woninginbraken, overvallen, straatroven) nam in 2021 net als in 2020 af, maar de spoedvraag naar politie was nooit zo groot als vorig jaar. Dat kwam tot uiting in de genoemde 112-meldingen, maar ook in meldingen van overlast (536.946, + 11 procent) en van het aantal demonstraties dat de politie heeft begeleid.

Zo begon 2021, het tweede coronajaar, voor politiemensen op straat “stormachtig” met avondklokrellen door het hele land. Ook later in het jaar was handhaving nodig, bijvoorbeeld in november in Rotterdam. Bij rellen op de Coolsingel raakten mensen gewond en werden vele tientallen mensen, veelal jongeren, aangehouden.

“2021 gaat de boeken in als een jaar waarin de tegenstellingen in de samenleving soms fors waren”, aldus korpschef Henk van Essen. “De politie was er wanneer mensen ons nodig hadden, ondanks de krapte en de druk.” Maatschappelijk ongenoegen uitte zich behalve in rellen ook in intimidatie en bedreiging van politici, wetenschappers, journalisten, hulpverleners en de politie zelf.

Van Essen: “Als ik kijk naar vorig jaar en zie hoe fors de tegenstellingen soms zijn, dan rijst de vraag wat er in de samenleving aan de hand is. We staan als samenleving gezamenlijk voor een grote verantwoordelijkheid. We zouden met elkaar moeten bepalen waar grenzen liggen, wat vinden we normaal? Waarbij wat mij betreft naast de politie ook ouders en opvoeders, scholen, jeugdwerk, werkgevers en media nadrukkelijk een rol hebben. Strafrechtelijke handhaving is dan het sluitstuk van een gezamenlijke aanpak.”

Treurig dieptepunt noemt de politie de moord op Peter R. De Vries in juli 2021. “Die moord schokte heel Nederland”, aldus Van Essen. “Mede dankzij snel en professioneel handelen wisten we meteen twee verdachten op te pakken. Maar de bedreigingen uit de onderwereld zorgen voor een sterk toegenomen vraag naar bewaken en beveiligen. We hebben daarom besloten dit tot een hoofdtaak van de politie te maken, net als noodhulp en opsporing.”