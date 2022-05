Onderzoeker: raar dat Rutte zelf beslist wat hij bewaart

Het verhaal dat premier Mark Rutte maar een beperkt aantal sms’jes op zijn telefoon kon bewaren, is op zich plausibel. Dat zegt Tim Wijkman van onderzoeksbureau Telecompaper. Maar als dat zo is, had er een manier kunnen zijn om alle berichten toch te bewaren, zoals wettelijk verplicht is. Zo had de premier bijvoorbeeld alle sms’jes automatisch kunnen laten doorsturen, oppert Wijkman.

Rutte gebruikte een Nokia die rond 2013 op de markt werd gebracht. Voordat een premier zo’n toestel kan gebruiken, moeten er vanwege staatsveiligheid allerlei aanpassingen worden gedaan. Het toestel mag namelijk absoluut niet gehackt worden, niemand moet kunnen lezen wat Rutte schrijft of zijn gesprekken met andere wereldleiders kunnen afluisteren. Wijkman: “Dit toestel draait op een variant van het besturingssysteem Android. Het heeft 64 megabyte opslag en 128 megabyte werkgeheugen. Een sms’je is zo klein, in theorie kan daar een onbeperkt aantal berichten op. Maar in de praktijk is er een paar megabyte beschikbaar voor de gebruiker. Als je daar een mailbox en een paar foto’s op zet, klopt het dat een toestel daar langzaam van wordt.”

In de eerste berichten over de kwestie stond dat de telefoon van Rutte ruimte had voor hooguit enkele tientallen sms’jes, en dat kan volgens Wijkman wijzen op een andere beveiligingsmaatregel. “Vroeger stonden sms’jes op de simkaart. In de jaren 90 had je bij KPN ruimte voor zeven sms’jes, bij Libertel voor 25. Misschien is geblokkeerd dat de sms’jes op de telefoon zelf worden opgeslagen. Als de berichten niet op de telefoon staan, kunnen hackers er niet bij.”

Burgers moeten communicatie van en met de overheid kunnen opvragen, en daarom moeten alle brieven, appjes, mails en sms’jes bewaard blijven. Wijkman: “Naderhand mogen ze veel weglakken, maar het moet er wel zijn. Dat Rutte het deletet vanwege capaciteit snap ik, maar stuur alle communicatie dan door naar een ambtenaar. Dat Rutte zelf alle berichten mocht beheren, dat hij in staat was om berichten die hem niet uitkwamen te vernietigen, vind ik raar”, zegt Wijkman op persoonlijke titel.