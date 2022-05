Ook ontwikkelaars willen bouwplannen Rotterdam-Zuid versnellen

In navolging van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) willen ook de ontwikkelaars met bouwplannen voor Rotterdam-Zuid haast maken met de aanleg van duizenden woningen en andere voorzieningen in het gebied. Dat meldt Fakton, een van de partijen in het project Feijenoord XL.

Het project behelst de bouw van 6000 woningen, voorzieningen en een 18 hectare groot park in een gebied bij het stadion Feijenoord, waar nu nog een groot spoorwegemplacement ligt. Spoorbeheerder ProRail onderzoekt in opdracht van Stichting Feijenoord XL en de gemeente Rotterdam mogelijkheden om een deel van het emplacement te verplaatsen. Feijenoord XL wenst vervolgens over het station en spoor naast het stadion een overkapping met bebouwing aan te leggen om er zo een aaneengesloten gebied van te maken met de bestaande wijken in Zuid.

In de omgeving van het huidige stadion van Feyenoord moeten dit decennium in totaal ongeveer 10.000 nieuwe woningen komen. Daarvan staan er een kleine 4000 gepland in Feyenoord City. Dat is het gebied rond het nieuw te bouwen stadion van voetbalclub Feyenoord, dat door de club voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Een waarschijnlijke meerderheid in de Rotterdamse raad vindt dat ondanks dat uitstel de woningbouwplannen in het gebied door moeten gaan.

Minister De Jonge zei maandag het “doodzonde” te vinden dat de plannen voor een nieuw stadion op de lange baan zijn geschoven. “Hopelijk kan dat in de nabije toekomst toekomst alsnog. Ik begrijp dat er nog ruimte blijft om het stadion in een later stadium alsnog toe te voegen. Ik weet zeker dat het op een zeker moment een keer goed komt”, voegde hij eraan toe.

De partijen achter Feijenoord XL willen de bouwplannen graag versnellen, omdat het doorgaan daarvan niet afhankelijk is van de eventuele komst van een nieuw stadion.