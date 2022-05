Op ‘gehaktdag’ legt kabinet verantwoording af over uitgaven 2021

De derde woensdag van mei is traditiegetrouw Verantwoordingsdag, ook wel gekscherend ‘gehaktdag’ genoemd. Het kabinet presenteert de jaarverslagen over 2021 en de minister van FinanciĆ«n, dit jaar voor het eerst Sigrid Kaag, moet zich verantwoorden voor het beheer van de schatkist. De Algemene Rekenkamer controleert of de uitgaven “zinnig, zuinig en zorgvuldig” zijn gedaan.

Het kabinet zal moeten laten zien dat de ministeries hun zaken vorig jaar beter op orde hadden dan in 2020. Vooral het ministerie van Volksgezondheid kreeg toen een flinke tik op de vingers omdat voor vele miljarden aan uitgaven een deugdelijke onderbouwing en verantwoording ontbrak. Vooral de miljarden die werden besteed aan de bestrijding van de coronapandemie zullen opnieuw onder een vergrootglas worden gelegd.

In 2020 waren het met name uitgaven aan beschermingsmiddelen voor werknemers in de gezondheidszorg waar de Rekenkamer grote vraagtekens bij plaatste. Vorig jaar ging vooral veel geld op aan vaccins en testmaterialen. Het ministerie liet vorige week al weten dat het daar zorgvuldiger mee is omgegaan, maar dat het nog altijd miljarden euro’s niet helemaal volgens de regels heeft uitgegeven.