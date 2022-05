Rutte wiste sms’jes, koos zelf welke bewaard bleven

Minister-president Mark Rutte wiste jarenlang stelselmatig sms’jes van zijn oude telefoon om opslagruimte te besparen. Berichten waarvan hij zelf vond dat ze “relevant waren voor de bestuurlijke besluitvorming”, stuurde hij door naar zijn ambtenaren, die ervoor zorgden dat deze wel werden bewaard.

Dat bevestigt een woordvoerder van de premier na een bericht van de Volkskrant. Hij noemt deze werkwijze “volledig in lijn met de geldende richtlijn” van het ministerie van Binnenlandse Zaken over het bewaren van chatberichten. Sinds kort beschikt Rutte overigens over een smartphone met veel meer opslagruimte.

Het berichtenverkeer van bewindspersonen moet in de regel worden bewaard, zodat het kan worden ingezien met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Dat Rutte niet alles bewaarde, hoorde de Volkskrant via de landsadvocaat in een rechtszaak die het dagblad zelf had aangespannen.

De woordvoerder van de premier wil niet verder op de zaak ingaan omdat die nog “onder de rechter” is.