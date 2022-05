RWS trad goed op bij watercrisis Limburg, rolverdeling kan beter

Rijkswaterstaat (RWS) heeft goed gefunctioneerd tijdens de watersnoodramp in Limburg van juli vorig jaar, concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) in een evaluatie. Het instituut zegt wel “dat intern en in de samenwerking met partners, meer aandacht moet komen voor ieders rollen en taken binnen de crisisorganisatie”. Ook was er soms onduidelijkheid over de situatie doordat er te veel informatie werd gedeeld over het hoge water.

Daarnaast was er behoefte aan extra duiding van de berichtgeving van RWS over de waterstand, aldus het NIPV. Rijkswaterstaat geeft aan de aanbevelingen over te nemen. Over het algemeen werkte de overheidsorganisatie goed, “dankzij de kennis, expertise en inzet van de vele verschillende teams”. Het NIPV concludeert dat de veiligheidsregio’s hogere verwachtingen had van RWS dan ze kon waarmaken.

Het instituut adviseert Rijkswaterstaat om duidelijkere afspraken te maken over informatie die moet worden opgehaald “om goed te kunnen duiden wat de mogelijke effecten zijn van het hoogwater op de regio”. Deze afspraken moeten worden opgeschreven in draaiboeken.

Met name het Waterschap Limburg had in januari tijdens een eigen evaluatie kritiek op Rijkswaterstaat. Het schap beklaagde zich toen dat met name de waterstanden van de Maas, die door Rijkswaterstaat werden doorgegeven, niet klopten. En wel omdat daarin geen rekening werd gehouden met de instroom van zijrivieren. Het waterschap werd daardoor naar eigen zeggen herhaaldelijk op het verkeerde been gezet.