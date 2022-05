Schilderij van Mondriaan in New York verkocht voor 315.000 dollar

Een schilderij van een wevershuisje van de hand van Piet Mondriaan is woensdagmiddag Nederlandse tijd bij Sotheby’s in New York verkocht voor 315.000 dollar. Het kwam uit een particuliere collectie in Boston. De verzamelaar had het al sinds 1967 in bezit. De woordvoerder van het veilinghuis wil niet zeggen wie het heeft gekocht, en wilde zelfs niet kwijt of het misschien naar Nederland zal gaan.

Het schilderij op papier stamt uit 1899, het jaar waarin Mondriaan 27 werd en nog ver verwijderd was van het abstracte lijnen- en vlakkenwerk waarmee hij zo beroemd is geworden. Sotheby’s had verwacht dat het hooguit 180.000 dollar zou opbrengen.