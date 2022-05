Vonnis in rechtszaken over nepadvertenties op Google en Twitter

De rechtbank in Amsterdam doet woensdag uitspraak in twee zaken die Jort Kelder heeft aangespannen tegen Google en Twitter. De presentator eist dat de techbedrijven stoppen met het verspreiden van misleidende advertenties van malafide bitcoinaanbieders, waarin zijn portret regelmatig werd misbruikt.

De bodemprocedure tegen Google draait om advertenties die lijken op nieuwsberichten en daarmee consumenten misleiden. In 2018 en 2019 werden consumenten daarmee overspoeld. “Het is lang niet altijd duidelijk dat het gaat om nepnieuwsberichten. Alles is erop gericht om mensen door te laten klikken. Google is daarvoor verantwoordelijk”, zegt de advocaat van Kelder. Een van de gedupeerden verloor volgens hem 35.000 euro.

Kelder heeft een stichting opgericht en voerde de rechtszaak in maart tegen Google samen met internetondernemer Alexander Klöpping, cabaretier Arjen Lubach en publicist Willem Middelkoop. Ze eisen dat Google malafide adverteerders definitief weert.

Google exploiteert als marktleider de advertentieruimte op 35 miljoen websites en apps. Het bedrijf heeft in de procedure erkend advertenties te hebben verspreid waarin wordt gesuggereerd dat bekende Nederlanders veel geld hebben verdiend aan crypto’s. In de meeste gevallen die er vanaf het jaar 2018 doorheen glipten betrof het advertenties met de beeltenis van Kelder. Google zegt dat het probleem nu onder controle is en hard werkt om een schoon advertentienetwerk te bieden.

Kelder spande een soortgelijke zaak aan tegen Twitter, dat gesponsorde tweets van malafide bitcoinaanbieders verspreidde. Op Twitter staan ze bekend als scamtweets of celebrityscam. “Twitter heeft op grote schaal tweets van bedrieglijke accounts tegen betaling in de tijdlijn van gebruikers geplaatst”, zegt de advocaat. Twitter zegt uitgebreide maatregelen te hebben genomen tegen de verspreiding van scamtweets.