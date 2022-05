Bussen geregeld voor vervoeren asielzoekers vanuit Ter Apel

Het is gelukt om tweehonderd asielzoekers in bussen vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel te vervoeren naar opvanglocaties in het Brabantse Budel en het Drentse Vledder, zo meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) donderdag. Hierdoor hoeven er geen mensen op stoelen te slapen in de nacht van donderdag op vrijdag.

Het komt de laatste tijd soms voor dat vluchtelingen voor wie geen plaats meer is in Ter Apel niet naar een andere opvanglocatie kunnen, omdat er geen vervoer voor hen is. Na overleg donderdag kwamen er drie bussen van commerciële vervoerders en een bus vanuit de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), die vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bijvoorbeeld vervoer van gedetineerden regelt. Er was ook overleg met Defensie over de inzet van chauffeurs en eventueel ook materieel, maar dit liep op niks uit, zo liet Defensie weten.

In de nacht van woensdag op donderdag moesten elf mensen de nacht doorbrengen op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND in Ter Apel. Dat zouden er eerst nog veel meer zijn, maar de gemeente Roosendaal stuurde woensdagavond laat nog snel een bus om vijftig asielzoekers op te halen. Vijftig andere asielzoekers voor wie in de centrale aanmeldlocatie geen plaats meer was zijn naar Beuningen in Gelderland gebracht.

Ter Apel, waar maximaal 2000 asielzoekers kunnen worden opgevangen, gaat de afgelopen maanden gebukt onder een grote instroom van asielzoekers en een beperkte uitstroom.