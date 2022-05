Code oranje wegens zware regen- en onweersbuien in zuidoosten

Het KNMI heeft donderdagmiddag code oranje afgegeven vanwege zware regen- en onweersbuien in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Het weerinstituut waarschuwt ook voor zeer zware windstoten tot 100 kilometer per uur en hagelstenen met een doorsnede van ongeveer 2 centimeter.

De komende uren trekt een gebied met regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft een fikse stortbui al geleid tot een paar ondergelopen kelders en stilstaand water op daken. Tot dusver is het bij kleine incidenten gebleven, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. In Eindhoven en omgeving zijn er momenteel al tientallen meldingen van stormschade. De brandweer heeft de handen vol aan meldingen in onder meer Eindhoven, Liessel, Aarle-Rixtel, Valkenswaard en Helmond.

Ook de brandweer in Maastricht meldt stormschade door de hevige onweersbuien. Veiligheidsregio Zuid-Limburg roept mensen op om open water en open gebied te mijden en niet onder bomen te schuilen vanwege gevaar door blikseminslag. Eerder donderdag sloeg de bliksem al in het Gelderse Hoevelaken en in Utrecht, daarbij vielen geen gewonden.

Ook vrijdag trekken er in de middag stevige regen- en onweersbuien over het land. Vooral in het zuidoosten is dan kans op noodweer.