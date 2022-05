Examenklachten: computer op z’n kop en verkeerde tijd op klok

Op de zesde examendag is de klachtenteller van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) in totaal de 200.000 klachten gepasseerd. Donderdag kwamen vijfduizend klachten binnen over het examen natuurkunde voor het vwo, waarbij vooral vraag twintig, over de lichtsnelheid, voor hoofdbrekens zorgde, zegt een woordvoerder.

Een examenkandidaat heeft een poosje omgekeerd over zijn computer gehangen, omdat de computer verkeerd was ingesteld en de tekst op z’n kop verscheen. Op een school stond een klok verkeerd, zodat de tijd sneller om was dan de kandidaten dachten.

Havisten hadden ook moeite met het examen Frans, waar 1720 klachten over zijn gemeld. Vorig jaar waren dat er overigens nog 3500.