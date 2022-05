FNV: zaterdag staking streekvervoer in Eindhoven en Venlo

Buschauffeurs in het streekvervoer staken zaterdag in Eindhoven en Venlo, meldt vakbond FNV. Ze willen daarmee hun onvrede uiten over het eindbod dat hun werkgevers hebben gedaan in de lopende cao-onderhandelingen.

Het is de derde staking in een landelijke reeks om een betere cao af te dwingen. Eerder werd al gestaakt in het noordoosten van het land en afgelopen zaterdag reed zo’n 70 procent van de streekbussen niet in Haaksbergen, Enschede en Hengelo. Ook in Tilburg waren er toen minder bussen.

FNV stelt dat er in de sector al tijden sprake is van toenemende werkdruk en ziekteverzuim, onder meer veroorzaakt door personeelstekorten. De bond eist onder meer een hogere beloning om zo meer jonge chauffeurs te trekken.

CNV Vakmensen doet niet mee met de stakingsacties. Die bond legde het eindbod van de werkgevers in februari neutraal voor aan de leden. Die hebben het volgens de bond met een tweederdemeerderheid geaccepteerd.