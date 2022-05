Kamer wil actie tegen Ongehoord Nederland om omvolkingstheorieën

De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) stappen onderneemt tegen “onweersproken omvolkingstheorieën” die werden verspreid door omroep Ongehoord Nederland. Verschillende partijen die samen een ruime meerderheid vertegenwoordigen, stellen daar Kamervragen over.

In de uitzending van Ongehoord Nederland op 10 mei schoof de Vlaamse politicus Filip Dewinter aan. Hier sprak hij over de omvolkingstheorie, die stelt dat de westerse samenleving langzaam wordt vervangen door immigranten met een niet-westerse achtergrond. De presentatoren van het programma grepen hierop niet in.

De Kamerleden vragen zich nu af in hoeverre er risico’s bestaan als de publieke omroep de theorie “onweersproken” uitzendt. Ook willen zij weten of de omroep hiermee de journalistieke code van de NPO schendt. Staatssecretaris Uslu wordt bovendien gevraagd of zij bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wil nagaan of er risico’s zijn voor de nationale veiligheid. De groep Kamerleden die vragen stelt bestaat uit Nilüfer Gündoğan en leden van de VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Christenunie, Denk en Volt.

In maart is de Ombudsman van de NPO, Margo Smit, een onderzoek gestart naar aanleiding van klachten die zijn binnengekomen over de eerste uitzendingen van Ongehoord Nieuws. De NPO laat weten de uitkomsten daarvan af te willen wachten voordat zij eventueel actie onderneemt. “Als de bevindingen daartoe aanleiding geven, kan de NPO overwegen om binnen onze bevoegdheden een maatregel op te leggen”, staat in een reactie.

De NPO kan zich voorstellen dat er ook klachten zijn ingediend over de recente uitzending. “De statuten van de Ombudsman bieden de Ombudsman de ruimte om tot aan de datum van haar uitspraak recent ingediende klachten in haar lopende onderzoek mee te nemen, dus mogelijk ook over de uitzending waar nu Kamervragen over zijn gesteld.” Naar verwachting is het onderzoek begin juni afgerond.

De omvolkingstheorie lag ten grondslag aan onder meer de schietpartij in het Amerikaanse Buffalo op 14 mei. Hierbij schoot een 18-jarige Amerikaan tien mensen dood en raakten drie anderen gewond. Elf van de slachtoffers waren zwart.