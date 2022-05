Masseur (43) zit vast voor verkrachting en filmen van klanten

Een 43-jarige man uit Enschede zit vast op verdenking van verkrachting. De man wordt ook verdacht van het heimelijk filmen van klanten op de massagetafel. De rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag besloot donderdag dat hij veertien dagen langer in voorarrest blijft.

De man bood massages aan in de omgeving van Den Haag en Voorburg, meldt het Openbaar Ministerie. Een van zijn klanten deed aangifte nadat hij haar onzedelijk zou hebben betast en met zijn vingers in haar vagina zou zijn gegaan.

Op zijn telefoon die in beslag is genomen vond de politie video’s van een vrouw op de massagetafel, waarbij de camera was gericht op de geslachtsorganen. De verdachte heeft volgens het OM toegegeven “dat hij enkele keren vrouwen heeft gefilmd zonder toestemming”. De politie gaat nog andere gegevensdragers van de man bekijken.

De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken of mogelijk meer vrouwen slachtoffer van de masseur zijn geworden.