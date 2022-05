Niet eerder zo warm op 19 mei: 30,5 graden in Maastricht

Het was op 19 mei niet eerder zo warm in Nederland als dit jaar. Om 12.30 uur werd een temperatuur van 30,5 graden gemeten in Maastricht, meldt Weeronline. Dat is een nipte verbetering van het oude record. Dat stond op naam van 1953, toen het op 19 mei 30,4 graden werd.

Mocht de temperatuur in De Bilt oplopen tot meer dan 27,5 graden dan is er ook officieel sprake van de warmste 19 mei ooit gemeten. Zover zal het waarschijnlijk niet komen, want momenteel is het 22,5 graden in De Bilt.

De komende dagen liggen de temperaturen wat lager. Vrijdag trekken in de middag stevige regen- en onweersbuien over het land. Vooral in het zuidoosten is dan kans op noodweer. Zaterdag daalt de middagtemperatuur naar 17 tot 21 graden, zondag wordt het 19 tot 24 graden.