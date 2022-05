Nog geen Oekraïense patiënten naar Nederland via Europees project

Nederland biedt meerdere keren per dag aan om patiënten van Oekraïense ziekenhuizen over te nemen, om de druk daar te verminderen. Tot nu toe zijn al die patiënten echter naar andere landen overgebracht, Nederland heeft ondanks het aanbod nog geen patiënten overgenomen via een Europees samenwerkingsproject. Dat zegt Mark Kramer, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), naar aanleiding van een bericht van de NOS.

Op eigen initiatief zijn Nederlandse ziekenhuizen wel begonnen met het behandelen van patiënten uit Oekraïne. Zo heeft het Prinses Máxima Centrum in Utrecht in maart en april ruim dertig Oekraïense kinderen met kanker en hun ouders/verzorgers opgenomen. Kramers eigen ziekenhuis, Amsterdam UMC, behandelt volgens hem ook kankerpatiënten uit Oekraïne.

Ziekenhuizen in Oekraïne en zwaarbelaste buurlanden als Polen en Moldavië kunnen sinds eind april via een Europees project vragen om patiënten over te nemen. Dat is vergelijkbaar met de manier waarop Nederland eerder coronapatiënten tussen regio’s verdeelde. Kramer: “Nederlandse ziekenhuizen zijn gaarne bereid mee te doen. We accepteren meerdere patiënten per dag, ze mogen naar Nederland komen en wij zorgen dan dat ze op de juiste plek komen. Tot nu toe gaan ze allemaal naar andere landen, waarom weten we niet. Maar Nederland houdt niets tegen.”

In principe komen alle soorten patiënten in aanmerking voor overplaatsing, zegt Kramer. Dat kunnen oorlogsgewonden zijn, maar bijvoorbeeld ook mensen die chronisch ziek zijn en nierdialyse nodig hebben..