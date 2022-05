OM dagvaardt zangeres Glennis Grace voor geweld en mishandeling

Zangeres Glennis Grace staat op 26 oktober voor de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie dagvaardt de 43-jarige zangeres op verdenking van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade in een supermarkt in Amsterdam. De officier van justitie heeft besloten in totaal zeven personen te dagvaarden voor het geweld in de Jumbo aan de Westerstraat op 12 februari.

Glennis Grace staat met vier andere meerderjarige verdachten terecht. De twee minderjarigen moeten op 27 oktober 2022 voor de kinderrechter komen.

Naast Glennis Grace gaat het om twee mannen van 20 jaar en twee jongens van 15 jaar uit Amsterdam, een man van 27 jaar uit Purmerend en een man van 50 jaar uit Loenen aan de Vecht.

De zangeres, wier echte naam Glenda Batta luidt, werd op 12 februari aangehouden nadat ze verhaal was komen halen in de supermarkt omdat haar zoon er zou zijn aangevallen. Hij had in de winkel een elektronische sigaret opgestoken en was daarop aangesproken. Glennis Grace werd aangehouden met haar zoon en een vriend van de familie toen ze gezamenlijk terugkeerden en het uitdraaide op een vechtpartij. Ze zat drie dagen vast op het politiebureau. Sindsdien mag ze niet meer in de betreffende supermarkt komen of in de omgeving en mag ze geen contact opnemen met medewerkers van het filiaal.

Later heeft de politie de overige verdachten aangehouden na identificatie aan de hand van camerabeelden.