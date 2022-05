Oppositie: gebrek aan transparantie Rutte is een patroon

Jesse Klaver neemt het premier Mark Rutte kwalijk dat hij te weinig oog heeft voor transparantie, ook al had hij daarin eerder verbetering beloofd. “Het is een patroon, en daarom staan we hier vandaag om een debat te voeren.” Dat zei de GroenLinks-leider in een Kamerdebat over de sms-berichten die Rutte heeft weggegooid. Dat debat was door Klaver aangevraagd. Ook andere oppositiepartijen spraken van een patroon.

Klaver wees erop dat Rutte naar aanleiding van de toeslagenaffaire had beloofd dat hij transparanter zou zijn. “Dat de Kamer zijn werk kan doen, dat journalisten hun werk kunnen doen.” Volgens de GroenLinks-leider is daar niets van terechtgekomen. Hij legde een verband met eerdere momenten waarop Rutte naar zijn idee zaken onder de pet hield rond de dividendbelasting, de Teeven-deal, het bombardement op Hawija en zijn opmerkingen over Kamerlid Pieter Omtzigt en de uitspraak “functie elders”.

Woensdag besloot de Kamer een debat te voeren over het nieuws dat Rutte zijn eigen sms’jes wist. Rutte stelt zelf dat hij de berichten gewist heeft in lijn met de regels die de overheid daar zelf over heeft opgesteld. Klaver wil van de minister-president weten welk deel van de sms-berichten is gearchiveerd op Ruttes ministerie van Algemene Zaken, en welk deel meteen is weggegooid.

Er moet een einde komen aan het gedrag van Rutte, vindt een groot deel van de oppositie waaronder SP, Denk, BoerBurgerBeweging, Pieter Omtzigt en de PVV.

Uiterst kwalijk vindt de oppositie dat Rutte alsmaar een loopje neemt met de controlerende functie van de Tweede Kamer en de transparantie van overheidshandelen. De oppositie is het zat en vindt dat er nu echt een einde aan moet komen. “Het is tijd dat we grenzen gaan stellen en tegen deze premier gaan zeggen: stop hou op”, zei Farid Azarkan (Denk). Geert Wilders (PVV) riep ertoe op Rutte er dit keer niet mee te laten wegkomen.

Aan het begin van het debat is besloten de volgorde waarin de Kamerleden aan het woord komen aan te passen. Er is later op de dag namelijk ook nog een debat over het toeslagenschandaal en het lijkt erop dat die debatten elkaar deels zullen overlappen. Farid Azarkan, Caroline van der Plas (BBB) en Pieter Omtzigt (zelfstandig) wilden graag bij beide debatten aanwezig zijn en kwamen daarom eerder aan het woord.