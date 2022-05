Politie ontvangt meerdere tips over coldcase Sedar Soares

Bij de Rotterdamse politie zijn donderdag meerdere tips binnengekomen over de dood van de 13-jarige Sedar Soares in 2003. Of daar al bruikbare tips tussen zitten is nog niet bekend. “De tips zullen nog onderzocht moeten worden”, aldus een woordvoerder.

De tiener kwam in 2003 om het leven nadat hij werd geraakt door een kogel. Hij was met vriendjes sneeuwballen aan het gooien bij een Rotterdams metrostation. Lang werd gedacht dat Sedar doodgeschoten werd, omdat hij sneeuwballen naar een automobilist zou hebben gegooid.

De politie denkt na nieuw onderzoek dat hij onbedoeld en onschuldig het slachtoffer werd van een ripdeal die vlakbij gaande was, zo werd donderdag duidelijk. “De politie kan niet anders dan de verdrietige conclusie trekken dat Sedar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.”

Voor de gouden tip is 40.000 euro uitgeloofd. De politie heeft een anonieme tiplijn opengesteld. Er zijn volgens de politie sterke aanwijzingen dat binnen de Antilliaanse gemeenschap meer kennis is over de zaak.