Regen op komst, in zuidoosten kans op noodweer

Na een lange periode van droogte brengt een regengebied vrijdag op grote schaal wat verlichting. In het zuidoosten van het land is volgens Weeronline kans op flinke buien met mogelijk zware windstoten, onweer en hagel. Dat kan lokaal ook leiden tot wateroverlast.

Door de aanhoudende droogte van de afgelopen tijd is het neerslagtekort snel opgelopen. Vrijdag komt er verbetering, want er wordt veel neerslag verwacht. Vooral in het westen en midden van het land regent het gedurende de middag gestaag door. Soms kan het behoorlijk plenzen en is de bodem nog te droog om het water weg te laten zakken. In dat geval kan wateroverlast optreden. Veel sloten en watergangen zullen door de regen wel weer aangevuld worden.

In het zuiden, midden en oosten van het land is de neerslag buiig van karakter. Vooral in de middag kunnen de buien in die regio’s zwaar uitpakken. Daarbij is kans op flink onweer, grote hagelstenen en lokaal zeer zware windstoten van meer dan 100 km/uur. In korte tijd kan veel regen vallen, wat kan zorgen voor ondergelopen straten. Bij de zwaarste buien kunnen lokale windverschijnselen zoals een valwind of een windhoos ontstaan die door de extreme windvlagen veel schade kunnen aanrichten. Volgens Weeronline is de kans op een windhoos klein, maar niet helemaal uitgesloten.