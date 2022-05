RIVM: vooralsnog geen apenpokken in Nederland

Het apenpokkenvirus is in Nederland vooralsnog niet vastgesteld. Dat laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. Het virus is in Europa heel zeldzaam, maar de afgelopen weken is het opgedoken in Italië, Zweden, Spanje, Portugal en Groot-Brittannië. Ook in de Verenigde Staten is het virus vastgesteld.

Apenpokken of monkeypox komt vooral in West- en Midden-Afrika voor. Mensen kunnen na besmetting last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Ook kunnen ze huiduitslag krijgen die zich vanuit het gezicht of vanuit de anus verspreidt over de rest van het lichaam. Mogelijk gaat het om mannen die besmet zijn geraakt doordat ze seks hadden met andere mannen.

Viroloog Marion Koopmans zei donderdag dat de uitbraak van apenpokken zorgwekkend begint te worden. Meestal gaat het om een ingevoerde besmetting en loopt de verspreiding vrij snel dood. Nu zijn in meerdere landen nieuwe gevallen opgedoken en dat is volgens Koopmans erg ongebruikelijk.