Rode Kruis opent gironummer voor hongersnood Hoorn van Afrika

Het Rode Kruis opent gironummer 6251 vanwege extreme droogte en honger in de Hoorn van Afrika, zo meldt de hulpverleningsorganisatie donderdag. De verwachting is dat de mensen hier dit jaar te maken gaan krijgen met de ergste droogte in veertig jaar. “In Kenia, Ethiopië en Somalië hebben miljoenen mensen direct hulp nodig om te overleven en de situatie verslechtert nog elke dag”, aldus het Rode Kruis, dat benadrukt dat er snel actie nodig is om een grotere hongersnood te voorkomen.

Volgens de hulpverleningsorganisatie hebben meer dan 14 miljoen mensen niet genoeg te eten en is meer dan 37 miljoen euro nodig voor hulp in de drie landen. Het gaat om het vierde opeenvolgende seizoen van droogte. “Het Rode Kruis geeft al (voedsel)hulp in de Hoorn van Afrika, maar dit is nog niet genoeg. Er is meer hulp nodig.”

De Hoorn van Afrika kampte de afgelopen jaren al met een enorme sprinkhanenplaag, die de oogsten verwoestte. Ook de klimaatverandering speelt een rol, zegt Derk Segaar, Hoofd Internationale Hulp van het Rode Kruis vanuit Ethiopië. “Naast extreme droogte, zijn er ook perioden van extreme regenval. Dat zorgt dan weer voor overstromingen, want door de droogte kan de grond de grote hoeveelheden water niet opnemen”, aldus Segaar. “De combinatie van droogte, overstromingen, sprinkhanenplagen, conflicten en klimaatverandering is een dodelijke cocktail. Gewassen, grasland en water zijn verdwenen. Er is simpelweg niet genoeg te eten voor mens en dier.”

Naast noodhulp, heeft het Rode Kruis ook projecten die ervoor moeten zorgen dat de bevolking op lange termijn beter bestand wordt tegen klimaatgerelateerde rampen. Die projecten richten zich bijvoorbeeld op het besparen van water.