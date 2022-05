Rutte overleeft motie van wantrouwen na sms-debat

Ondanks een verhit debat in de Tweede Kamer heeft een motie van wantrouwen tegen premier Mark Rutte geen meerderheid gekregen. De motie was ingediend door PVV-leider Geert Wilders en de groep Van Haga.

Van de partijen waar de coalitie het meest naar kijkt om steun voor de kabinetsplannen te vinden in de Eerste Kamer, steunde alleen JA21 de motie. Ook SP, DENK, PvdD, BBB en FVD stemden voor. Zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt, die ook zeer kritisch was, sprak van een “beschamende vertoning”, maar wil graag een aantal onderzoeken afwachten voor hij een oordeel velt.

Tijdens het debat was ook GroenLinks zeer kritisch op de houding van Rutte. Klaver had een aanvaring met Rutte over de toezending van cijfers over het aantal berichten dat de premier ontvangt en verzendt met zijn telefoon. De premier wilde die aanvankelijk niet met de Kamer delen, tot frustratie van de GroenLinks-leider. Maar vlak voor het debat kwam Rutte op zijn eerdere standpunt terug, en zegde hij alsnog toe de informatie te verstrekken.