Rutte stuurde in half jaar 41 sms’jes door naar zijn ambtenaren

Premier Mark Rutte heeft aan het begin van de coronacrisis 41 sms-berichten doorgestuurd naar zijn ambtenaren, zodat ze gearchiveerd konden worden.

Dat blijkt uit berichtgeving van de Volkskrant, die tijdens het sms-debat in de Kamer met de minister-president is gepubliceerd. De oppositie in de Kamer voelt zich belazerd. Zij vindt dat een onverklaarbaar laag aantal. De oppositie kan zich moeilijk voorstellen dat hiermee alle relevante berichten openbaar zijn gemaakt.

PVV-leider Geert Wilders sprak van een “beerput die hier opengaat”.

De 41 sms’jes gaan over de verspreiding van het coronavirus, verklaarde Rutte. Het zijn berichten die tussen eind 2019 en juni 2020 zijn verstuurd. Volgens Rutte was er “permanent crisisoverleg” en was er nauwelijks sms-verkeer met bijvoorbeeld de toenmalige minister van Volksgezondheid en directeur Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarvoor was het onderwerp te complex.

Er werd continu gebeld en er was drie keer per week overleg, zei Rutte.

Omdat de zaak nog onder de rechter is, wil Rutte er niet verder op ingaan. De Volkskrant heeft die rechtszaak aangespannen.