Senegalese zanger Youssou N’Dour naar Nederland

De beroemde Senegalese zanger Youssou N’Dour komt op 19 oktober naar Amsterdam voor een concert in Het Concertgebouw. Ook zal hij spreken op een conferentie van het Amsterdam Dance Event (ADE).

N’Dour is één van de meest succesvolle artiesten uit Afrika. De Grammy-winnaar is pleitbezorger van het mbalax-genre, een swingende muziekstijl uit West-Afrika, een combinatie van Senegalese zang en percussie met jazz, soul, funk en pop. Hij is met name ook bekend van zijn samenwerking met Peter Gabriel in de productie In Your Eyes uit 1986 en de hitsingle 7 Seconds met Neneh Cherry. Ook schreef hij de officiële hymne van het WK Voetbal 1998.

Hij werkt al sinds het begin van zijn loopbaan met de band Étoile de Dakar, die hij ook meeneemt naar de Nederlandse hoofdstad.

Youssou N’Dour is ook activist die streeft naar het oplossen van verscheidene sociale vraagstukken. Hij deed ooit een vergeefse gooi naar het presidentschap van zijn land. Hij schopte het wel tot cultuur- en toerismeminister.