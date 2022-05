Stikstoffabriek nog later klaar, gevolgen voor gaswinning onzeker

De bouw van een stikstofinstallatie in Zuidbroek, waar buitenlands gas geschikt gemaakt gaat worden voor gebruik in Nederlandse huishoudens en bedrijven, heeft verdere vertraging opgelopen. Dat meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) aan de Tweede Kamer. De gevolgen voor de gaswinning in Groningen zijn nog onzeker, maar het uitgangspunt is dat die niet verder omhoog gaat, aldus de bewindsman.

Het was tot dusver de bedoeling dat de stikstoffabriek komende zomer zou gaan draaien. Maar dat wordt op zijn vroegst september, zo heeft Gasunie Transport Services (GTS) aan Vijlbrief laten weten. De bewindsman vindt dat “moeilijk te verteren”, aangezien de bouw eerder ook al vertraging opliep. Het kabinet moest daarop besluiten dit jaar iets meer gaswinning in Groningen toe te staan dan eerder was voorzien.

“Ik vind het teleurstellend dat de aanvullende investeringen en extra inzet van mensen niet tot de benodigde versnelling hebben geleid en verwacht van partijen dat zij zich tot het uiterste inspannen om de installatie in Zuidbroek zo snel mogelijk te kunnen opleveren”, schrijft Vijlbrief. “Ik heb dit ook laten weten aan GTS zodra ik dit bericht ontving.”

Door de vertraging is dit gasjaar mogelijk 1,2 miljard kubieke meter extra Gronings gas nodig. Maar Vijlbrief wil nu nog niet tornen aan het eerdere besluit om dit jaar een maximale winning van 4,5 miljard kubieke meter toe te staan. Hij wil eerst nadere uitleg van GTS en gaat daarnaast kijken welke alternatieven er zijn, zonder dat komende winter de leveringszekerheid in gevaar komt.