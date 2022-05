Tweede Exloërmond neemt honderd asielzoekers over van Ter Apel

Ongeveer honderd asielzoekers worden de komende dagen opgevangen in een sporthal in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Het gaat om vluchtelingen voor wie in het centrale aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek is. Ze komen donderdag aan en vertrekken zaterdag weer.

“De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel is enorm. Met deze noodopvang willen we de vluchtelingen helpen door ze tijdelijk onderdak te bieden, en hiermee de druk op onze buurgemeente Westerwolde verminderen”, zegt burgemeester Jan Seton op de site van de gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt.