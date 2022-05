Vuurwerkfestival Scheveningen afgelast, tekort aan agenten

Het Vuurwerkfestival in Scheveningen gaat dit jaar niet door. Het evenement zou in augustus worden gehouden, maar de politie heeft dan niet genoeg agenten beschikbaar.

Volgens de gemeente Den Haag staan er in juni, juli, augustus en september veel grote evenementen gepland, helemaal nu de coronabeperkingen achter de rug zijn. “De politiecapaciteit was al beperkt en daar wordt nu een uiterst beroep op gedaan. Mede door dit capaciteitsgebrek bij de politie is het niet mogelijk om komende zomer het Vuurwerkfestival te organiseren”, aldus de gemeente.

Het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen zou op 12, 13, 19 en 20 augustus worden gehouden. Vanaf pontons op zee zouden professionals siervuurwerk afsteken, gadegeslagen door tienduizenden mensen op het strand.