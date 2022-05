Zorgminister Kuipers wil werkdruk huisartsen verlagen

Zorgminister Ernst Kuipers wil de werkdruk van huisartsen verminderen. Hij denkt dat te kunnen bereiken door bijvoorbeeld onnodige administratieve lasten weg te nemen.

Dat schrijft Kuipers op LinkedIn. De huisarts is als eerste aanspreekpunt van de zorg “cruciaal, nu en in de toekomst”. Hij weet dat er bij hen “veel op hun bordje ligt” en wil de huisartsen ontzorgen.

“Huisartsen moeten de tijd en ruimte hebben voor waar het in dit prachtige vak om gaat: goede zorg voor de pati├źnt”, stelt Kuipers.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) laat via hetzelfde medium weten graag met de minister in gesprek te gaan “over hoe we de huisartsen en hun team overeind kunnen houden en de kracht van de huisartsenzorg behouden”. De LHV kondigde donderdagochtend aan op 1 juli te gaan protesteren tegen de vele extra taken die huisartsen er alsmaar bij krijgen. Wat de LHV betreft, is de grens bereikt.

De huisartsenvereniging wil met Kuipers concrete afspraken maken over de werkdruk van huisartsen. Van eerder gemaakte afspraken daarover is niets terechtgekomen, stelt de LHV. Het bericht op LinkedIn van Kuipers ziet de LHV als steun.