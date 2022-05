Apenpokkenvirus voor het eerst in Nederland vastgesteld

Het apenpokkenvirus is voor het eerst in Nederland vastgesteld bij een persoon. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat geeft geen informatie over leeftijd, geslacht en woonplaats van de persoon. Het instituut verwacht dat er nog meer mensen besmet geraakt kunnen zijn.

Het apenpokkenvirus is heel besmettelijk, maar de ziekte verloopt bij de meeste mensen vrij mild. Ze kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen. Verreweg de meeste mensen genezen vanzelf. Het virus kan wel gevaarlijk zijn voor mensen die al een verzwakte weerstand hebben.

In de afgelopen weken was het virus al vastgesteld in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en Australië.

Het virus komt oorspronkelijk voor in West- en Midden-Afrika. Het is niet bekend of de eerste patiënt in Nederland onlangs in Afrika is geweest. Veel patiënten in andere landen zijn niet in Afrika geweest. Bovendien hebben ze vaak geen contact met elkaar gehad, de besmettingen lijken los van elkaar te staan. Dat baart deskundigen zorgen.