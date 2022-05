Code oranje voor Limburg om stevige onweersbuien

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Limburg wegens enkele stevige onweersbuien. Vooral in Zuid-Limburg is vrijdagmiddag kans op zeer zware windstoten van ruim 100 kilometer per uur, lokale wateroverlast en grote hagel van twee centimeter of meer, waarschuwt het weerinstituut.

Omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen en blikseminslag kunnen schade veroorzaken, aldus het KNMI. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het verkeer veel last kan hebben van hagel, windstoten en zware regenval. De code oranje voor Limburg geldt van 13.00 tot 16.00 uur. Aan het einde van de middag trekken de buien naar Duitsland weg.

Vanaf 12.00 tot 13.00 uur en vanaf 16.00 tot 17.00 uur is voor Limburg code geel van kracht. Ook voor Gelderland en Noord-Brabant geldt, zoals eerder al aangegeven door het KNMI, code geel van 12.00 tot 17.00 uur vanwege de onweersbuien.