Klacht over geit op de gang en knappend plastic zakje bij examens

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn op de zevende eindexamendag 22.000 klachten binnengekomen. De meeste klachten gingen over het examen economie voor het vmbo-gl/tl, meldt het LAKS vrijdag.

Zo’n 6000 klachten kwamen binnen over dat examen. “Leerlingen vonden vraag 26 over een berekening van een marktaandeel moeilijk omdat de vraag voor hen onduidelijk was geformuleerd”, zegt een woordvoerder.

De organisatie kreeg ook twee opmerkelijke klachten binnen. Zo meldde een leerling uit Friesland dat een geit op de gang van de school voor overlast zorgde. Het is niet bekend waar het dier vandaan kwam.

Een andere examenkandidaat klaagde dat een surveillant een plastic zakje opblies en daarna liet knappen, omdat hij de aandacht van een leerling wilde. Volgens de surveillant keek de leerling af. De klager gaf aan dat het knappen van het plastic zakje in een kerk gebeurde waar het galmt. Daar werden de eindexamens gehouden.

In totaal zijn er tot nu toe ruim 240.000 klachten binnengekomen sinds het begin van de eindexamens.