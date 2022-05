Oppositie: verhoging AOW is sigaar uit eigen doos

Bij de oppositie vallen een aantal plannen uit de Voorjaarsnota niet goed. Vooral de manier waarop de verhoging van de AOW wordt gefinancierd, valt slecht bij partijen. Wel zijn ze tevreden dat de ouderdomsvoorziening aan het minimumloon gekoppeld blijft.

Het kabinet verhoogt het minimumloon en dus ook de AOW de komende drie jaren met 7,5 procent. Zo wil de regering de laagste inkomens en ouderen helpen in tijden van hoge inflatie. De Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft, nam eerder dit jaar een motie aan waarin werd opgeroepen de koppeling in stand te houden.

PvdA’er Henk Nijboer noemt de verhoging van de AOW “een sigaar uit eigen doos omdat het kabinet wil bezuinigen op de inkomensregelingen voor ouderen”. De sociaaldemocraten vinden het ook teleurstellend dat er niet meer wordt gedaan om de koopkracht te verbeteren.

“De voorjaarsnota mist urgentie. Het kabinet maakt een simpele optelsom van politieke wensen, meer niet”, stelt Jesse Klaver van GroenLinks. Hij vindt dat te weinig wordt gedaan aan vermogensongelijkheid.

Volgens Lilian Marijnissen van de SP is het kabinet “doof voor de noden van de samenleving”. Zij is ontstemd dat er niets extra’s gebeurt voor de koopkracht van mensen. Ze vindt het verder “ongelofelijk” hoe de verhoging van de AOW wordt betaald.

Ook de PVV is kritisch als het gaat om koopkracht en AOW. “De AOW verhoging is een sigaar uit eigen doos want de verhoging van de ouderenkorting gaat niet door. En waar zijn de extra koopkrachtmaatregelen voor dit jaar?”, twitterde Geert Wilders.

JA21 vindt dat het kabinet juist over links gaat met de Voorjaarsnota. “En dat is een financieel plaatje dat wij niet willen of kunnen steunen.” De partij vindt dat de staatsschuld te hoog oploopt en dat er lastenverlichting zou moeten komen voor de middeninkomens.

De coalitiepartijen zijn ingenomen met de plannen. “In deze onzekere tijden van stijgende rekeningen en hogere inflatie gaan we de mensen die het minste hebben het meeste helpen”, aldus Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Dat vindt ook CDA’er Inge van Dijk. “Het kabinet heeft goed geluisterd naar de Tweede Kamer. Er ligt een evenwichtig pakket, waarmee we zorgen voor meer bestaanszekerheid en fors investeren in onze veiligheid.”

Het kabinet heeft al wel wat gedaan voor de koopkracht. Er is ruim 6 miljard euro vrijgemaakt om mensen te compenseren voor de hoge energieprijzen.